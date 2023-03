Huis in Oldenzaal verkoopt zichzelf: ‘We deden bod terwijl we nog niet binnengekeken hadden’

Achter de Toog Mark en Ingrid van 't Wapen van Markelo zoeken nieuwe balans na ingrijpend ongeluk: ‘2021 was echt een rampjaar’

Balans krijgen in de horeca is lastig, maar Mark (50) en Ingrid Smit (35), eigenaren van ’t Wapen van Markelo, zien het belang er steeds meer van in. „Het is soms creatief zijn met tijd. Corona en een motorongeluk van Mark hebben benadrukt hoe belangrijk het is dat je tijd met elkaar doorbrengt.” Achter de toog, in de keuken of als ouders van Enzo en Sjors: een portret van dit Markelose horecagezin.