Hulsbeek een prima plek om in het zonnetje te chillen, maar een begraafplaats voor festivals

Nathalie Baartman over lerarente­kort: ‘De leraar moet terug op de troon’

Er was een lerarentekort. Er is een lerarentekort. En er zal een lerarentekort blijven. Zo is de verwachting. Naarstig wordt al jaren gezocht naar een passend antwoord op dit probleem. En dan stelt de Onderwijsraad, het adviesorgaan van de overheid, voor om een vierdaagse schoolweek in te voeren. Een vierdaagse schoolweek?! Dat klinkt niet als een oplossing. Dat is je reinste afschaffing van het onderwijs. Een gruwel. Een gotspe. Een vloek.