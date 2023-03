Hulsbeekronde na jaren van corona weer op de kalender, voor jong en oud, getraind of liefhebber: ‘Een grote mix’

Jong en oud, getrainde schieter of liefhebber: iedereen is zaterdag 25 maart welkom om mee te doen. „Voor de coronacrisis kwamen teams uit heel Nederland naar Oldenzaal”, vertelt Gerben Linderhof, één van de organisatoren. „Het is een grote mix met klootschieters, dat maakt het ook zo mooi.”

Na corona is het natuurlijk even afwachten hoe groot de interesse is

Aanmeldingen

De animo was ieder jaar groot. Dit jaar is het voor de organisatie nog even afwachten hoeveel teams er mee gaan doen. „Op dit moment hebben vijftien teams zich ingeschreven. Na de coronatijd is het natuurlijk even afwachten hoe groot de interesse is. Meestal krijgen we op de dag zelf ook nog een groot aantal aanmeldingen.”