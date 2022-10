Huurder hoeft pand Geerdinksweg Hengelo niet uit, maar moet wel betalen

Automaten in plaats van mensen op Hengelose station: gemeente hoopt op grotere rol OV-ambassa­deurs

HENGELO - Het blijft voorlopig behelpen voor reizigers op het NS-station in Hengelo nu de ticket- en servicebalie is verdwenen. Wie een kaartje wil kopen of reisassistentie wil aanvragen, blijft afhankelijk van apparaten. OV-ambassadeurs vervangen de balies niet, maar de gemeente beschouwt ze juist nu als zeer waardevol.

30 september