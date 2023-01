Iedereen minstens één keer kampioen bij de Onder-13 van Luctor et Emergo

Actie in Enschede tegen huurverho­ging: ‘Steeds meer betalen en verder je mond houden, zo werkt het niet’

ENSCHEDE - ‘Betalen en je bek houden’ is wat ze vaak zien bij ‘Wij weigeren de huurverhoging’. Verhuurders die steeds weer een paar procent bij de huur op gooien. Mensen moeten het niet langer pikken, vindt Willy Lourenssen. Door zaterdag te flyeren in de Wesselerbrink hoopt zijn organisatie dat meer Enschedeërs de jaarlijkse verhoging in de prullenbak gooien. „Je staat in je recht.”

