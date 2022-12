Iedereen veilig naar huis na de Hengelose Kerstmiddag: ‘Bedenk vooraf hoe je thuiskomt’

„Het is een campagne in Gelderland en Overijssel, waarbij we mensen op verschillende manieren en op verschillende plekken willen wijzen op het belang om vooral niet onder invloed achter het stuur te kruipen. En dan gaat het niet alleen om alcohol, maar ook drugs en het gebruik van zware medicijnen. Dat doen we door met mensen in gesprek te gaan over veilig thuiskomen en hen te laten ervaren wat middelengebruik met het reactievermogen doet.”