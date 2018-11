Illegaal vuurwerk: Politie haalt 900 Instagram-accounts offline

Kunstwerk in rosarium Hengelo moet snel een droog plekje krijgen

6:00 HENGELO - Het is het natuurstenen beeld van de Hengelose kunstenaar Jan Nap nooit voor de wind gegaan. Het was ooit een geschenk van de gemeente aan het voormalige Concertgebouw, maar daar verdween het object uiteindelijk in de kelder. In het nieuwe Rabotheater was het ook niet welkom. Daarom staat het nu alweer vijf jaar in het rosarium van het Prins Bernhardplantsoen. En daar vreten weer en wind aan het kunstwerk.