In dit nieuwe winkeltje in Beuningen zijn spullen te koop die je nergens anders kunt krijgen

Oude stopcontacten, een klein kerkbankje en een grote kluis in de hoek. Wie het pand aan de Denekamperstraat binnenloopt, gaat even terug in de tijd. Inge en Alwine zijn druk bezig met inrichten. „Een nieuw laagje verf, maar verder willen we het eigenlijk graag in de ‘oude stijl’ houden”, vertelt Inge. „Dat is de charme van het pand en daar moet je niet te veel aan veranderen.”