In dit verpleeghuis in Twente krijgen migranten hun eigen etage, maar ‘mislukte integratie’ is dat niet

Recherche zoekt in boerderij failliete sport­school­hou­der; verband met aanslag vermoed

26 november DEURNINGEN/HENGELO - De recherche doet momenteel huiszoeking in de woonboerderij van ex-sportschoolhouder Ronald B. in Deurningen en tegelijkertijd in een woning aan de Bellinckhof in de wijk Hengelose-Es. Beide zoekingen houden verband met de aanslag op de Enschedese advocaat Philippe Schol, nu een jaar geleden.