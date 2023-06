In Hengelo kun je letterlijk en figuurlijk naar de kelder gaan

Helemaal sjiek is de elektrische rolband bij het weer naar boven gaan. Brede treden. De ambtenaar komt heelhuids en zonder al te veel vermoeienis op zijn werkplek, zodat hij ons weer ten dienste kan zijn. Maar nu de hellingbaan naar de fietskelder onder het marktplein. Die is voor ons gemaakt. Heeft u die gezien? Zo steil, dat je als het ware met je fiets naar beneden stort. Dat is ook al een paar keer gebeurd.