In Hengelo wordt een historische blunder gerepareerd en de goedheid komt uit Borne en Zenderen

OM eist opnieuw 14 jaar cel voor dood baby Xaja uit Hengelo

HENGELO - Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep opnieuw 14 jaar cel tegen Maick S. uit Hengelo. Volgens het OM is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van baby Xaja (1) in 2017. Moeder Sarinda van E. hoorde 13 maanden tegen zich eisen. De rechtbank in Almelo veroordeelde S. in 2019 voor moord tot 22 jaar.

7 maart