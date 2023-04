In Oldenzaals ‘Afscheidshuys’ staan bezoekers stil bij het einde: ‘Dit lijkt me lekkerder liggen dan een kist’

Boer Johan Brun­nekreef (100) uit Saasveld en de eeuwige kringloop van het leven: ‘Wat wie vrogger deed’n was zo gek nog nich’

Meer dan een eeuw al duurt zijn tijd. Over een paar weken wordt hij 101. Vanaf zijn erf diep in het achterland van Saasveld zag Johan Brunnekreef de wereld veranderen. Toen zijn zoon Herman in de jaren ’90 besloot om biologisch te boeren, kon hij profiteren van de verhalen van zijn vader. „Wat wie vrogger deed’n, was zo gek nog nich.”