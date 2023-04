In Twente is cremeren duur en begraven goedkoop, maar klopt dat wel? ‘Monuta vergelijkt appels met peren’

De Oranjevere­ni­ging in Goor is 100 en viert dat ‘met een mooi programma’

Gingen onder druk van de Duitse bezetter administratie, verslagen en beeldmateriaal van de Oranjevereniging Goor in vlammen op? Of stak het eigen verenigingsbestuur uit veiligheid de documenten in brand? Hoe dan ook, de Oranjevereniging Goor is 100 jaar en viert dat.