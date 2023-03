Inbrekers slaan toe bij Telecombinatie in centrum van Oldenzaal; politie op zoek naar getuigen en camerabeelden

De politie kan nog niet veel kwijt over de inbraak. „Er is inderdaad een inbraak gemeld en daar doen we nu onderzoek naar”, laat een woordvoerder van de politie weten. „We gaan op zoek naar camerabeelden en getuigen in de hoop dat dit ons bij een dader of daders brengt. Mensen die iets weten of gezien hebben, kunnen zich (anoniem) melden.”