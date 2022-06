Is er nog ruimte op de Hengelose trottoirs, met deelfietsen, deelscooters en deelauto’s?

HENGELO - De trottoirs in Hengelo worden steeds voller. Door de deeleconomie staat de stoep vol met deelfietsen of deelscooters. Waar blijft de ruimte voor de voetganger?

Fractievoorzitter Frank Peters van ProHengelo maakt zich zorgen over de volle stoepen in Hengelo. Nadat Go Sharing vorige week aankondigde nog eens tachtig deelfietsen in Hengelo te verspreiden, is er volgens hem voor de gewone voetganger steeds minder plek.

Loopgebied van de voetganger

Want Hengelo telt inmiddels ook scooters van Go Sharing, blauwe deelfietsen van Bondi en deelscooters van Felyx. „De stoep, normaliter het loopgebied voor een voetganger, is in Hengelo steeds slechter begaanbaar. Auto’s die met de 4 wielen op de stoep staan, tuinen die 1.5 meter uitdijen en al het deelvervoer dat willekeurig en klakkeloos op de stoep wordt geparkeerd, maakt dat de stoep steeds voller wordt en de voetganger dus minder ruimte heeft”, schrijft Peters in een brief aan B en W.

Peters vraagt de gemeente of zij ook die problemen ziet en hoe ze dit soort ontwikkelingen in goede banen denkt te leiden, als er straks ook nog meer deelauto's in Hengelo komen.