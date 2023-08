Is golvend wegdek de oplossing voor gevaarlijke kruising op F35 Hengelo?

Zuidelijke modegigant Van Dal waagt het erop in twee Twentse steden met nieuwe winkels

Rijssen en Almelo zijn binnenkort allebei een nieuwe modezaak rijker. Misschien had je er nog nooit van gehoord, maar mannenmodezaak Van Dal is zeker geen kleine speler in de modemarkt met 35 vestigingen. Wel is de onderneming vooral actief onder de grote rivieren. Maar nu komt de kledingwinkel ook naar de twee Twentse steden.