Is het ein-de-lijk lekker weer voor seks in de buitenlucht, mag het niet

Renske (21) uit Hengelo runt fulltime een borduurate­lier: ‘Borduren is een ouderwetse hobby in een modern jasje’

Auto’s, huisdieren of een foto van jezelf: alle mogelijke designs borduurt de Hengelose Renske Uijthof (21) met gemak op een trui. In de afgelopen zeven maanden heeft ze met haar webwinkel Berries The Label al 850 bestellingen gemaakt en verzonden. „Mijn toekomstdroom is in Nederland een bekende naam te worden.”