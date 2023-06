Is het geen plaatje? Corona zorgt voor forse daling aantal tatoeëerders in Hengelo

Aannemers­be­drijf Oude Moleman uit Rossum verhuist en heeft eerste feestje met nieuwe buren al gehad: ‘Hard nodig’

Op het terrein aan de Reimerweg, in het buitengebied van Rossum, worden de laatste voorbereidingen gedaan. Binnenkort verhuist Aannemersbedrijf Oude Moleman naar deze locatie, waar een volledig nieuw bedrijf neergezet wordt. „We hopen er met Kerstmis in te kunnen. Dat is het doel.”