Is winkelcentrum De Vijfhoek in Oldenzaal uitgegroeid van lelijk eendje naar mooie zwaan? In Amsterdam vinden ze van wel

Mooiste slagerij van Enschede zou monument moeten zijn, maar er is wel ‘veel aan verprutst’

Mooi of lelijk? Daar verschillen de meningen over. Dit woon- en winkelpand aan de Heutinkstraat 12-14 is hoe dan ook bijzonder, want het is ontwerpen door architect Nico Zantinge. Het zou een monument moeten zijn, vinden lokale historici. Maar er is wel veel aan verprutst.