Islamdeskundige Enis Odaci: ‘De kerken en moskeeën in Twente puilen straks uit’

Thales helpt in oorlog tegen virus: ‘Alles draait om informatie’

22 april HENGELO - Hoe je een oorlog wint, dat hoef je ze bij Thales in Hengelo niet te vertellen. Alles draait om informatie. Ook als de tegenstander een virus is. Maar het informatiesysteem waarmee Nederland de coronacrisis inging was verouderd, zegt Thales-directeur Mike Balm. In korte tijd bouwden hij en zijn collega’s een nieuwe variant.