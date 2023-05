IT-bedrijf Switch valt niets te verwijten na beschamende hack bij Hof van Twente

Niet Switch IT Solutions was verantwoordelijk voor de catastrofale fouten die leidden tot een enorme hack, maar de gemeente zelf. De inkt van het vonnis is amper droog, maar nu al lijkt duidelijk dat de twee strijdende partijen elkaar nog eens zullen treffen in de rechtbank.

Bob Vos, directeur van Switch IT is summier in zijn actie. „We zijn blij en content met dit vonnis.” Ook de gemeente Hof van Twente houdt de kaarten tegen de borst. „Onze advocaat is het vonnis aan het bestuderen en samen gaan we dan bepalen of hoger beroep zinvol is. Tot die tijd gaan we niet verder op deze kwestie in”, zo meldt een woordvoerder.