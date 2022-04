Janneke uit Hengelo haalt Oekraïense paarden naar Twente: ‘Ik dacht: hoe kan ik helpen?’

Raad van State haalt streep door woontoren op Heemafter­rein in Hengelo

DEN HAAG/HENGELO – De Raad van State heeft woensdagmiddag in een spoeduitspraak een streep gehaald door het plan van Plegt-Vos om een woontoren te bouwen op het Heemafterrein in Hengelo. De hoogste bestuursrechter is het eens met de tegenstanders, waaronder begraafplaatsvereniging Gemeenschappelijk Onderhoud (VGO) en Stichting ’t Neutje, dat het woontorenplan in strijd lijkt met Hengelo’s eigen bouwbeleid.

