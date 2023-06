Jarabee zelf ook schuldig aan geldnood: 'Zorg verleend en geen rekening sturen’

met video + poll Badmees­ters redden Roemeen in het Tuindorp, maatrege­len aange­scherpt: ‘Donker natuurwa­ter blijft iets anders dan een bad vol met chloor’

Badmeesters in Hengelo hebben een Roemeense man gered uit het natuurwater van het Tuindorpbad. Het incident is voor het zwembad aanleiding om de veiligheidsmaatregelen aan te scherpen. „Zwemmen in natuurwater is en blijft toch iets anders dan een duik in een chloorbad.”