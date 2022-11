‘Je bent ontslagen’, appt Hengelose energieleverancier aan medewerker, maar die vlieger gaat niet op, zegt rechter

Kerstver­lich­ting in Hengelo brandt dagelijks 8,5 uur korter vanwege hoge energiekos­ten: ‘Scheelt enorm’

HENGELO - Ruim 15 jaar oud is de huidige kerstverlichting in Hengelo en dat gaan bezoekers van de binnenstad dit jaar merken. Uit kostenoverwegingen is besloten om de ‘brandtijd’ in te perken met 8,5 uur ten opzichte van andere jaren. „We moeten het goede voorbeeld geven.”

26 oktober