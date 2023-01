Je kunt je inschrijven voor het Twents Songfestival in juli en de organisatie wil graag een rap! ‘Want dat heb ik nog nooit meegemaakt’

In rock-’n-roll meer drugs dan rock-’n-roll

Natuurlijk is er ophef. Zoals er ook woede is. Schande, werd dat ook geroepen? Zeker, er werd schande geroepen. Spijt? Kilo’s! Spijt duikt vaak op na een daad, het vergrijp of de zonde. Milo Driessen, zanger van Goldband, heeft, recht voor het alziende oog van een camera, een snuif cocaïne genomen. Tijdens een optreden. Foei!

24 januari