Jill is zwanger van haar broer Joey en haar vriendin: ‘We zijn hem heel erg dankbaar’

Niet makkelijk, toch gelukt: warenhuis C&A in Hengelo wordt Shoeby

HENGELO - Het is niet makkelijk om een winkelpand van 325 vierkante meter te verhuren. Zeker niet in deze tijden. In Hengelo is het toch gelukt: de hele benedenverdieping van het vroegere C&A op het marktplein wordt de nieuwe plek van modeketen Shoeby.

28 januari