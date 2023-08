Jong en gelovig: deze Twentse jongeren vertellen over hun ervaringen

Optocht als gouden bindmiddel van Maarkels Dorpsfeest: ‘Het is onmisbaar’

Achter mekare an! Zo heet het glossy magazine over de 50-jarige optocht van het Dorpsfeest in Markelo. „Het is de bindende factor van het Maarkelse feest”, zegt redactielid Johan Vruwink (56). (G)oude tijden herleven! En de wagenbouwers krijgen een eerbetoon.