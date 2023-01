Jonge ouders Wouter (28) en Luca (24) uit Denekamp hebben geen verwachtingen voor baby Ted: ‘We laten hem zelf ontdekken’

Ted is de eerste baby van Dinkelland in 2023. Wanneer is hij geboren?

Luca: „Op 1 januari om 22.26 uur. Mijn uitgerekende datum was twee weken later, maar ik ben ingeleid vanwege een zwangerschapsvergiftiging. Oud en nieuw hebben we in het ziekenhuis meegemaakt. Vanuit mijn kraambed in het MST in Enschede zag ik siervuurwerk de lucht in knallen.”