Jurgen (31) uit Hengelo is schoon van kanker, maar dat blijkt schone schijn

ProHengelo contra Herbert Capelle en andersom: politici gaan rollebol­lend over straat

2 oktober HENGELO - Ze buitelen rollebollend over straat, de gemeenteraadsfractie van ProHengelo en raadslid Herbert Capelle. Beiden claimen de naam ProHengelo en het gaat hard tegen hard. Om erger te voorkomen heeft ProHengelo de partijkas met daarin 20.000 euro in veiligheid gebracht. Volgens Capelle is het geld ontvreemd.