Justitie vervolgt monteur die instorten huis Oldenzaal veroorzaakte: ‘Terecht, maar er is van opzet geen sprake’

Man (25) met verstande­lijk vermogen van een dreumes zwaait met kapmes, berooft supermarkt en 'zou het zo weer doen’

Op het eerste oog komt Machiel W. (25) over als een rustige en misschien wat naïeve jongeman. Niet het type dat gewapend met een groot kapmes een supermarkt binnenloopt en deze berooft. Maar dat is wel wat de rondzwervende W. op 26 september vorig jaar deed bij de Nettorama in Rijssen.