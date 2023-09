Kaartjes als kickstart voor multiculturele gesprekken in Delden: ‘Mooie en waardevolle momenten’

Het multiculturele evenement Kleurrijk in de Hof wordt komende zaterdag voor de zesde keer gehouden in de gemeente. De eerste vijf edities vonden plaats aan De Höfte in Goor. Dit keer zijn de activiteiten tussen 11.00 uur en 15.00 uur verdeeld over drie locaties in het centrum van Delden. De organisatie hoopt op die manier meer mensen bij het evenement te betrekken.

Leren over elkaars gebruiken en gewoonten

Anna Mitiri komt uit Zuid-Soedan en woont nu bijna vijf jaar in Goor. In 2021 werd ze gevraagd door VluchtelingenWerk Nederland of ze mee wilde doen aan Kleurrijk in de Hof. „Ik heb direct ja gezegd, omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen uit verschillende culturen met elkaar in contact komen en leren over elkaars gebruiken en gewoonten”, vertelt ze in prima Nederlands. „En ik vind het zelf ook leuk om te vertellen over mijn eigen achtergrond.”