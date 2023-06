Kan Mona Keijzer de Oranjes voor drie ton vrijpleiten van schuld?

Nieuwsupdate Wierden maakt zich op voor afscheid van een iconisch zalencen­trum, want wie vierde er geen feest in Het Anker?

Het was de week van Het Anker, of tegenwoordig Anno 1987. Een begrip in Wierden en omstreken. We mogen het complex, hoe het ook heet, gerust als bruisend middelpunt van het dorp betitelen. Wie heeft er immers geen feestje gevierd in de afgelopen tientallen jaren? Aan al dat moois lijkt nu een einde te komen. Want wie wil er nog een eigen zalencentrum?