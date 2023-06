Kans op stilleggen bouw van Hengelose fabriek NX Filtration is buitengewoon klein

Het gaat echt niet gemakke­lijk worden, maar Oldenzaal maakt serieus werk van meer zonnevel­den

Het was een moeizame bevalling, maar de Oldenzaalse raad stemde maandagavond in met het zonneveldenbeleid voor Noordoost-Twente. Opvallend: de oorspronkelijke ambitie van 20 hectare is losgelaten en, als het moet, kan ook landbouwgrond hiervoor worden gebruikt.