Kapper Paul Thüss (73) stopt na halve eeuw met salon in Hengelo: ‘Klanten vertellen álles, dat geloof je niet’

Het is een zaak met een warme bruine inrichting. „Aardtinten, dat zien mijn klanten ook graag.” De geboren Bornenaar runde z’n eenmanszaak in Hengelo langer dan een halve eeuw. Om precies te zijn: sinds 1 september 1970. Da’s lang genoeg geweest. Dat vond zijn vrouw Marian ook. Maar de klanten zullen hem missen. „Ze vinden het verschrikkelijk!”

Thüss heeft altijd in zijn eentje in de kapsalon gewerkt en dat was een bewuste keuze. Hij had geen zin in personeel. „Ik wilde geen manager zijn, maar echt het kappersvak uitoefenen. Ik zag dat wel eens bij collega’s: was de baas weg, dan deden de medewerkers niks meer.” Dat gedoe wilde hij zelf niet meemaken.