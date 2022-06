Katten met ‘beperking’ krijgen rust in nieuwe Hengelose Kattenhuiskamer

Eetcafé De Appel in Hengelo teleurge­steld: een winterter­ras met flappen mag echt niet

DEN HAAG/HENGELO – Horeca-uitbater George ten Brummelhuis zal zich neerleggen bij de uitspraak van de Raad van State over zijn winterterrassen. Maar hij is wel zwaar teleurgesteld dat het niet mag. „Het is achterhaald, de wereld is veranderd.”

10 juni