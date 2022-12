Kerstmiddag in Hengelo door ogen van politie: ‘Is nu veel minder heftig dan vroeger’

Wie kerst zegt, zegt kerstmiddag in Hengelo. En daarmee breekt zaterdag ook een van de drukste dagen aan van het jaar voor de Hengelose politie. De stad mag zich opmaken voor zo'n 13.000 feestvierders, maar het leidt allerminst tot een gespannen sfeer in het bureau aan de Willemstraat. „Wil je eerst een bak koffie voordat we de straat opgaan?”, vraagt teamchef Harry Zonder. Op tafel staat een doos met vers belegde broodjes. Extra verwennerij voor de agenten die zich met kerst in hun uniform hijsen. Voor Zonder zal het de vijfde of zesde keer zijn dat hij op kerstmiddag aan de bak mag.