Kerstverhaal met lange nagalm in Hengelo: ‘Toen hij klaar was met vertellen, sloot opa zijn ogen en stopte met ademen’

Charles Dickens zou het bedacht kunnen hebben. Maar een blik op de grafsteen van Harm Niemeijer leert dat dit verhaal geen fictie is. Gestorven op 26 december 1958. Tweede kerstdag. Zijn kleinzoon, Adriaan Koppens uit Lunteren, was getuige. Hij zegt: „Mijn opa vertelde mij het kerstverhaal dat hij zelf had verzonnen. Toen hij klaar was, sloot hij zijn ogen en hield op met ademen. Ik was 6 jaar en wist meteen wat er aan de hand was.” De kleine Adriaan dribbelde naar de keuken en bracht zijn moeder en oma op de hoogte ,,Opa is dood”, meldde hij. „Je hebt het vast verkeerd gezien”, klonk het vriendelijk.