Kettingbotsing in Ambt Delden: 1 gewonde, veel schade

Ondergrond­se afvalcon­tai­ners verdwijnen uit de binnenstad, wat vinden de onderne­mers daarvan?

ENSCHEDE - Enschede binnenstad neemt vanaf 1 februari afscheid van de ondergrondse containers in en rondom de Oude Markt. In plaats daarvan gaan medewerkers van InzamelHelden op elektrische bakfietsen het afval ophalen bij ondernemers. De gemeente hoopt daardoor op minder vrachtverkeer en afvaldumpingen in de stad, maar wat vinden de ondernemers van het alternatief?

