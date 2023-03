Kiezers in Borne testen nieuw en vooral handzamer stembiljet

Necrologie 1941-2023 Sociaal dier Theo Oude Elberink tilde sociale woningbouw in Oldenzaal naar hoger niveau

Hij heeft veel betekend voor de sociale woningbouw in Oldenzaal. Maar ook in Ootmarsum was Theo Oude Elberink geen onbekende. Hij was een van de oprichters van de Ootmarsumse carnavalsvereniging de Othmarriders. Afgelopen maandag overleed Oude Elberink op 81-jarige leeftijd in zijn woonplaats Ootmarsum.