Kille liquidatie van Musa Ata uit Hengelo galmt na in de rechtbank

Een uit de hand gelopen drugsdeal leidde in de zomer van vorig jaar tot de dodelijke schietpartij, waarbij Ata (32) in de nek werd geschoten. De kogel kwam er via zijn hals weer uit. Hij was volstrekt kansloos. Verdachte G. uit Enschede, maar geboren in Rotterdam, houdt vol dat hij door Ata zou zijn bestolen van zijn geld en van drugs en dat Ata hem bedreigde toen hij de auto wilde verlaten.

Het schietincident was in de Trijpstraat in Hengelo. Tussen 22.00 en 23.00 uur werd bij de grijze Fiat Panda van Ata een of meerdere keren geschoten. De 32-jarige Hengeloër reed daarna zwaargewond van die plaats weg, schoot tussen paaltjes door over een fietsstraat en botste daar tegen een lantaarnpaal. Reanimatie door omstanders mocht niet baten, de man overleed ter plaatse. Twee weken later zou hij vader worden van zijn derde kind.