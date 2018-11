Kind klapt uit school in Hengelo: “Papa heeft plantjes op zolder”

Drie bomen voor de leefbaar­heid bij basis­school De Bleek in Beckum

28 november HENGELO - Bij basisschool De Bleek in Beckum is woensdag een boom geplant. Of eigenlijk drie bomen, die de leefbaarheid in het dorp Beckum symboliseren. Wethouder Claudio Bruggink, dorpsraad-voorzitter Gaatske Colijn-Cupido enlocatiedirecteur Petra Kok-Lansink plaatsten gezamenlijk de schop in de grond om de berkenbomen te planten, zodat ze zich kunnen gaan wortelen in de vruchtbare Beckumse grond. Dit gebeurde onder toeziend oog van de leerlingen van de basisschool.