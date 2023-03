Kinderen ontdekken de wereld in de Hengelose Slangenbeekvijver

Grote zorgen bij top VolkerWes­sels: ‘Woningbouw valt bijna stil bij ons’

Het Overijsselse bouwconcern VolkerWessels verwacht dit jaar 30 procent minder woningen te bouwen dan vorig jaar en in 2024 nog eens de helft minder dan in 2023. „Dan blijft er weinig meer over. Wat woningbouw betreft bevinden we ons in a perfect storm”, zegt bestuursvoorzitter Jan de Ruiter in een toelichting op de jaarcijfers.