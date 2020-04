Kinderkamer en seksspullen gevonden bij Hengelose pedoverdachte, voorarrest verlengd

het nieuwe normaal Hoogleraar Irene van Staveren uit Beckum: ‘De economie moet meer lokaal worden’

11:12 BECKUM - Hoe zal ons leven er na corona uitzien? In een reeks verhalen met mensen met een opvatting, verkennen we de toekomst. Vandaag deel twee: hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie Irene van Staveren (56) uit Beckum. „Er is een groot gebrek aan verbeelding over de economie.”