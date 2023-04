Kippen in een caravan? Dat is een kipcaravan, en in Hengevelde staat er eentje

Moeder en zoon uit Ootmarsum varen twee weken lang met luchtbal­lon boven Saoedi-Ara­bië: ‘Dit is uniek’

Ballonvaarster Monique Hoogeslag (56) uit Ootmarsum maakt al tientallen jaren ballonvluchten over de hele wereld, maar nu staat ze aan de vooravond van een wel heel bijzonder avontuur. Samen met haar zoon Martijn (22) vaart ze ruim twee weken over de woestijn in Saoedi-Arabië. „De bevolking trekt alles uit de kast om hier een succes van te maken.”