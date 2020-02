Kippen omgekomen bij grote schuurbrand in Bentelo

In een kippenschuur aan de Bentelerhaarweg in Bentelo is vrijdagmiddag een grote brand uitgebroken. De rook van de brand is tot in de wijde omtrek te zien en trekt richting Hengelo. Volgens de brandweer kan de schuur als verloren worden beschouwd. Een naastgeegen schuur en woonhuis zijn gered.