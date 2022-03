Kletsen en een advocaatje met meligheid bij club Omanido (Oud Maar Niet Dood) in Hengelo: ‘Dit houdt je jong!’

Robin Dragstra uit Hengelo haalde via private durfinves­teer­der een me­ga-investe­ring binnen

HENGELO - Robin Dragstra (55), oprichter van De Buren Afhaalpunt in Hengelo, is de enige Twentenaar die vorig jaar via een private durfinvesteerder een mega-investering binnenhaalde. Thomas Mensink van de Golden Egg Check spreekt over ‘zeker 25 miljoen euro’. Dragstra zelf laat het bij: ‘tientallen miljoenen.’ „Dat hebben we zo afgesproken.”

13 maart