Kleurrijke kinderoptocht trekt door Oldenzaalse binnenstad: ‘We hopen op een plek in de top 10’

Zegt u het maar: hoe moet het waterbe­heer in Twente eruit gaan zien met alle droogte en extremere buien?

Wie graag wil weten hoe we het in Twente droog houden bij extreme regen en wat er aan vernatting nodig én mogelijk is om de verdroging tegen te gaan, is donderdag 23 februari meer dan welkom in theater De Bond in Oldenzaal.