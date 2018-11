Kleuter uit Hengelo doet hartverwarmende oproep aan K3: ‘Bezoek alsjeblieft lotgenootjes’

Als superfan van de Belgische meidengroep K3, kwam vorige week een droom uit voor Alena. Eindelijk mocht ze naar een concert van het beroemde trio. Het bezoek was geen vanzelfsprekendheid gezien haar opname in het centrum voor kinderoncologie in Groningen. Na overleg met verpleegkundigen kreeg ze toestemming. “Bijna in tranen kregen wij dikke knuffels, dit wilde ze al haar hele leven”, schrijft haar moeder Mügda Rikkerink op Facebook. Toch dacht Alena niet aan haar zelf toen ze hoorde dat ze haar idolen eindelijk in het echt kon bewonderen. “Onze kleine meid heeft een hart van goud. Ze wil de dames van K3 vragen of ze alsjeblieft het Prinses Maxima Centrum een bezoekje willen brengen voor de kindjes die daar ziek in bed liggen en er niet naar toe kunnen”, meldt de moeder op Facebook.