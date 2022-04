Koningsdag in Hengelo: ‘Hoe geweldig is dit vorstendom’

Drugsdea­ler uit Hengelo hoeft niet naar de gevangenis, maar moet wel zijn winst afstaan

HENGELO/ALMELO - Abdoulah A. (28) uit Hengelo is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden omdat hij drie jaar geleden drugs dealde. A. liep tegen de lamp toen politiemensen hem bij het Twentebad uit zijn auto zagen stappen. Daarbij viel vooral de dikke bobbel in zijn broek op. Het bleek 200 gram cocaïne, verborgen in de onderbroek.

21 april