Krasse Hengelose (93) al halve eeuw vrijwilligster in Het Woolde: ‘Ze is van heel grote waarde’

Feelgoodro­man maakt van Hengelose Marjon Weerink een gelukkig mens: ‘Ik was vergeten hoe leuk ik schrijven vind’

HENGELO - Ze is singer-songwriter, koordirigent en zangdocent. Nu mag Marjon Weerink uit Hengelo zich ook schrijfster noemen, want haar debuutroman Op het verkeerde spoor werd onlangs gepresenteerd in de Hengelose bieb.

3 mei